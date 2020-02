Tina convoca gli ex di Gemma: "E ora vediamo se ha avuto solo tre storie"

A "Uomini e Donne", continua a tenere banco il battibecco tra l'opinionista del programma, Tina Cipollari, e la dama torinese del Trono Over, Gemma Galgani. Tina, infatti, sostiene che gli ex di Gemma siano molti di più dei tre dichiarati da lei: per questo motivo, la "vamp" del dating show condotto da Maria De Filippi ha convocato proprio le vecchie fiamme della Galgani. "Adesso vediamo se è come dice lei, ogni puntata porterò alcuni suoi ex per dimostrare che non ha avuto solo tre storie", ha detto la Cipollari.

Dopo un acceso diverbio tra le due rivali, Gemma ha però potuto apprezzare di nuovo Remo, suo spasimante di qualche anno fa. Con lui si è concessa un ballo per poi chiedergli di restare in studio aprendo le porte a una seconda possibilità. Sarà ritorno di fiamma?