"Uomini e Donne", Giovanna Abate è la nuova tronista 

Inizia un nuovo percorso per Giovanna Abate a "Uomini e Donne". La ragazza, conosciuta per essere stata la corteggiatrice non scelta da Giulio Raselli, è diventata la nuova tronista del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo aver rivissuto i momenti difficili della sua mancata scelta, è stato mostrato il momento dell'annuncio alla ragazza: lo studio del programma in penombra e il trono illuminato, poi la scritta "Vuoi provare a sederti?". Una volta seduta alla sua nuova postazione, Giovanna ha ricevuto la notizia: "Sei la nuova tronista!", è stata la frase che ha lasciato di stucco la ragazza.

Entrata in studio, Giovanna ha poi rivisto volti amici, come quello di Gianni Sperti, e altri un po' meno amichevoli, come quello di Tina Cipollari. Per lei, intanto, sono iniziati ad arrivare i primi corteggiatori: riusciranno a farle dimenticare Giulio?