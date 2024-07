"Verissimo", Tina Cipollari e il rapporto con gli uomini

Il corteggiamento di Roberto Maltoni - È il 2001 l'anno dell'esordio di Tina Cipollari a "Uomini e Donne", quando l'opinionista arrivò nel dating-show di Canale 5 per corteggiare Roberto. Da lì è diventata una presenza fissa su Canale 5 prima come corteggiatrice, poi come tronista e attualmente da anni come opinionista del programma. "Mi sono presentata come corteggiatrice che avevo trent'anni. Indossavo un abito sexy perché il tronista di allora, Roberto, voleva una donna che lo stupisse, così non potevo presentarmi con i jeans, sarei stata una delle tante", ha raccontato a "Verissimo". Da subito Cipollari ha provato a mettersi in mostra, indossando abiti appariscenti e assumendo un atteggiamento da vamp. Lo riconosce anche Annarita, la sorella dell'opinionista che, sempre ospite di Silvia Toffanin, ha dichiarato: "Tina si è creata un personaggio ed è stata brava, io non ce l'avrei fatta". Alla fine, però, Tina non fu la scelta di Roberto che uscì dal programma con un'altra donna. "Mi arrabbiai perché era scontato per me che mi scegliesse - ha dichiarato dopo circa 28 anni - rimasi malissimo e feci un macello".