Tina Cipollari e Gemma Galgani, si alzano i toni in studio: "Mi sono rotta le..."

Non c'è puntata di "Uomini e Donne" che non abbia in sé almeno un bisticcio fra Gemma Galgani e Tina Cipollari, eterne rivali nel programma condotto da Maria De Filippi. Il casus belli questa volta sarebbero stati degli sguardi troppo insistenti della dama torinese verso l'opinionista, che subito scatta all'attacco.



"Qual è il tuo problema?" sbotta. "Maria, vuole sostituirmi? Per me non è un problema... fatele oggi l’assunzione! Ha rotto le p... Da quando sono entrata mi dice ‘Non dici niente? Non parli’. Io parlo quando mi pare a me. Io devo essere sottoposta ogni volta a questa cosa? Maria credimi, non se ne può più".



Secondo Gemma, Tina si era “assopita” durante lo scontro tra Stefano e Pamela, ma lei non ci sta ed è subito bagarre.