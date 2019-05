"Uomini e Donne", Tina Cipollari: "Magrezza non significa bellezza"

Dopo il gavettone di Tina Cipollari a Gemma Galgani, in studio si continua a parlare della vicenda. Durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne", Maria De Filippi mostra un filmato dove la dama torinese, mentre si cambia d'abito dopo lo scherzo, si chiede perchè Tina le abbia tirato questo colpo così basso. E tra le tante considerazioni, presa dalla rabbia le augura di sedersi su una pianta grassa: "Così si fa un massaggio che ne avrebbe bisogno".



Un'allusione alla forma fisica dell'opinionista storica del programma che non è affatto piaciuta alla diretta interessata. "Magrezza significa bellezza? Chi lo ha stabilito?", urla la Cipollari esortando il pubblico che pare appoggiarla. La De Filippi cerca di placare di Tina che, però, sembra molto irritata dall'affermazione della sua nemica.