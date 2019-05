“Verissimo”, scontro Tina Cipollari-Gemma Galgani

Dal salotto di “Uomini & Donne” a quello di “Verissimo”. La sostanza, se le due protagoniste sono Tina Cipollari e Gemma Galgani, non cambia. La vamp per eccellenza del programma di Maria De Filippi e la dama torinese si scontrano anche da Silvia Toffanin, che è costretta a farle entrare una per volta per evitare reazioni troppe eccessive. Alla fine riesce a convincerle a condurre un’intervista doppia, ma anche qui Tina non perde occasione per punzecchiare quella che è diventata la sua rivale. Dal canto suo, Gemma si difende: “Io non la odio, è lei che mi detesta”. Ma la Cipollari non ci sta: “Ma se stai fino alle tre di notte sveglia per fare le storie sui social mentre mi attacchi, l’abbiamo vista tutti”. Chi avrà ragione? Il pubblico sembra non avere dubbi e si schiera già dalle prime battute del match con Tina Cipollari, che commenta soddisfatta. “Mi spiace cara, ma il pubblico è sovrano”.