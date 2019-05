"Uomini e Donne over", Stefano sorprende Pamela con un anello ma si prende uno schiaffo

A tre mesi dalla loro uscita da "Uomini e Donne over", Stefano e Pamela sono tornati in studio per raccontare come sta procedendo la storia a telecamere spente. Dopo aver visto insieme una clip della loro avventura televisiva, il cavaliere sorprende la compagna con una dichiarazione d'amore e un anello di fidanzamento . A rovinare il momento ci pensa Roberta con alcune rivelazioni choc e Stefano si prende uno schiaffo dalla (ex?) fidanzata.

Il momento magico è però interrottto da Roberta, che ha delle rivelazioni importanti da fare sulla neo-fidanzata. "Uscita dal programma, invece di godersi il suo amore, è andata in giro a dire che io cercavo Stefano. E' stato lui a cercarmi" attacca la donna, tirando fuori i messaggi in cui si intuisce l'interesse di Stefano nei suoi confronti.



"Era un momento in cui io e Pamela ci eravamo lasciati" si giustifica lui, un po' imbarazzato. Gianni continua a leggere i messaggi e ad un certo punto, delusa dal doloroso retroscena, Pamela tira uno schiaffo al fidanzato e abbandona lo studio furibonda. "Non mi avevi fatto leggere tutto, hai tagliato la conversazione" sbotta lei, mentre lui cerca in ogni modo di recuperare. Fidanzamento già annullato per la coppia?