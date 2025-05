A "The Couple" Stefano cerca un chiarimento con i fratelli Mileto

I fratelli Mileto, però, non mostrano né rancore, né esprimono la volontà di prendere le distanze dal ballerino: "Nulla cambierebbe, può succedere qualsiasi cosa, ma con noi le cose non cambiano". "Voi siete spontanei, genuini, la conversazione con Antonino è andata in maniera differente, ma con voi volevo chiarire" spiega Stefano, facendo riferimento al confronto con l'hair stylist, che non ha risolto molto. Fabrizio e Danilo, però, non vogliono commettere questo errore e i tre sembrano tornare alla pace e all'intesa di sempre.