Lunedì 14 aprile nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con “The Couple – Una vittoria per due", il reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. Il sogno di vincere il milione di euro in palio è stato protagonista di questa prima settimana. I concorrenti, nel corso dei primi giorni trascorsi insieme, hanno iniziato a “studiarsi” e a mettere a punto strategie di gioco. Le coppie formate durante la prima puntata – Antonino e Andrea, Giorgia e Laura – hanno legato fin da subito e sembrano andare molto d’accordo. Parallelamente, però, sono nate le prime incomprensioni e la tensione del gioco comincia a salire.