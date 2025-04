Irma è consapevole che le altre coppie stanno disponendo le proprie pedine e per questo è un po' arrabbiata con la sorella Lucia che, al contrario, non sembra voler elaborare nessuna strategia. "Siamo le uniche a non averla, perché lei non vuole", si sfoga la donna. Le due pugili erano già orientate nel nominare le ex Veline e questo gesto le ha convinte. Avrebbe infatti gradito che Elena e Thais avessero dichiarato apertamente le loro intenzioni: “Alcune cose vanno dette in faccia. Se ti sto sui cog...i me lo devi dire in faccia".