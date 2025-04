"The Couple", per Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco è il momento della prima decisione...

Dopo essere entrati e aver preso la loro decisione, i due raggiungono la stanza dove si trovano tutti gli altri per raccontare quanto avvenuto. "Domani avremmo avuto una colazione abbondante tutta per noi - spiega Pierangelo - ma ci è stato dato il potere di regalarla a qualcun altro". "Abbiamo scelto di non tenercela e di donarla a Irma e Lucia, perché cucinano sempre per tutti, ma nessuno cucina mai per loro" aggiunge Jasmine per spiegare il motivo della loro scelta. Pierangelo aggiunge che il loro gesto vuole essere anche una forma di vicinanza a Lucia, che negli ultimi giorni è apparsa più triste.