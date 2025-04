"The Couple", Elena Barolo e la canzone per Marilyn Monroe

Elena Barolo nel corso della settimana ha dimostrato tutto il suo estro artistico e ha parlato del suo approccio alla vita molto semplice e allegro. L'ex velina di "Striscia La Notizia", anche durante la puntata, ribadisce questo suo modo di vivere e spiega di sentirsi quasi come se fosse all'interno di una favola. "Il mio approccio alla vita è quello di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, altrimenti non si va avanti", spiega la showgirl. E rivela: "Abitavo nel mio paese immaginario e parlavo con i muri perché stavo in campagna e non c'era nessun altro e non i miei genitori e la zia Alma che praticamente mi ha cresciuta".