Teresa Mannino a Sanremo: spettacoli, tour e vita privata

Nata a Palermo il 23 novembre 1970, Maria Teresa Mannino si diverte fin da piccola con le imitazioni di parenti e conoscenti. Consegue prima la laurea in filosofia per poi trasferirsi a Milano e avvicinarsi al teatro. Qui, tra il 1998 e il 2000, studia nella scuola europea di recitazione partecipando anche a un corso di storia del teatro con Luigi Lunari e si perfeziona attraverso diversi stage.



"A scuola mi sarebbe piaciuto fare qualcosa nelle recite di Natale, ma mi dicevano che non ero adatta", rivelava in un'intervista a "Zelig Tv", aggiungendo anche di essersi trasferita a Milano per amore.



L'approdo a "Zelig"

Dopo aver preso parte ad alcune opere teatrali, si afferma come cabarettista e nel 2004 fa il suo esordio a "Zelig Off".

"La prima volta che sono venuta a Milano mi sono tolta uno sfizio, ho fatto un giretto in metropolitana: tutti correvano e mi sono messa a correre pure io", raccontava nel primo sketch, in cui interpretava la signora Cetti. Il medesimo personaggio verrà riproposto anche nel 2005 sul palco di "Zelig Circus", mentre negli anni successivi si affermerà con altri monologhi volti a evidenziare le differenze tra nord e sud Italia, i problemi di coppia ed esperienze irriverenti tratte dalla quotidianità.





La conduzione e l'esperienza all'Ariston

Al ruolo di comica, Teresa Mannino affianca anche quello di conduttrice. Dal 2005 al 2011 è infatti al timone di "Zelig Off" insieme al cabarettista Federico Basso, oltre alle collaborazioni Rai che la vedono impegnata come speaker radiofonica; mentre nel 2009 prende parte al "Checco Zalone Show" a supporto del celebre comico pugliese. Il varietà, in onda su Canale 5, fu trasmesso dal teatro Ariston di Sanremo, dove Teresa Mannino tornerà appunto come co-conduttrice accanto ad Amadeus.

La sua carriera prosegue alternando spettacoli teatrali a pellicole cinematografiche come "Amore, bugie & calcetto" di Luca Lucini, "Ex - Amici come prima!" diretto da Carlo Vanzina e "La notte è piccola per noi" di Gianfrancesco Lazotti. Nel 2013 tornerà anche a "Zelig Circus" per prendere in eredità, insieme al Mago Forest, la conduzione di Claudio Bisio e Paola Cortellesi; mentre nell'edizione del 2021 conquisterà nuovamente il pubblico dello storico programma partendo da un'ironica riflessione sui 50 anni.

Spettacoli e tour teatrali

Oltre alla televisione, Teresa Mannino si dimostra particolarmente attiva a teatro, arrivando anche a firmare la regia di diverse opere portate in scena da protagonista. Nel 2012 avvia una tournée con "Terrybilmente divagante", per poi riavvolgere il nastro della sua vita e raccontarsi in "Sono nata il ventitré", che nel 2015 diventa uno degli spettacoli più visti in Italia e viene riproposto anche in tv.



Nel 2018 si conferma nuovamente a teatro con "Sento la testa girare", dove i cambiamenti del mondo incontrano la sua originale comicità. "Avevo voglia di parlare di questi temi da tanti anni, ma ho sempre pensato che fossero troppo tragici per poterli affrontare in maniera comica e non mi sentivo né capace né pronta per farlo", spiegava in un'intervista rilasciata a Tgcom24 prima di andare in scena al Teatro Manzoni di Milano.





Il ritorno a teatro con "Il giaguaro mi guarda storto"

Nel 2022 Teresa Mannino porta in scena lo spettacolo "Il giaguaro mi guarda storto", che verrà riproposto anche nelle stagioni teatrali successive attraverso riflessioni che toccano desideri, racconti e domande irrisolte. "Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all'ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale", spiegava dopo il periodo di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19.





Chi scrive i testi a Teresa Mannino?

Nella preparazione dei suoi spettacoli, Teresa Mannino è spesso affiancata da Giovanna Donini, nota autrice televisiva che ha lavorato anche per "Zelig". Se in "Terrybilmente divagante" aveva ricevuto anche il supporto del collega Federico Basso, "Il giaguaro mi guarda storto" vede la collaborazione della giornalista Maria Nadotti.

La comica siciliana al Festival di Sanremo 2024

A novembre 2023 il direttore artistico Amadeus ha annunciato le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio. Ad aprire la kermesse musicale, nel doppio ruolo di super-ospite e co-conduttore, ci sarà il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni; quindi toccherà alla cantante Giorgia, nuovamente all'Ariston dopo il sesto posto del 2023 con "Parole dette male". La terza serata del Festival vedrà protagonista proprio Teresa Mannino, mentre per l'appuntamento del venerdì toccherà a Lorella Cuccarini.

Per la finale, invece, Amadeus ha voluto sul palco l'amico Fiorello, con il quale aveva esordito nella sua prima edizione di Sanremo.

La vita privata di Teresa Mannino: l'ex marito, il tradimento e la figlia Giuditta

Al termine di un primo matrimonio durato circa due anni (l'identità del marito non è nota), l'attrice comica siciliana ritrova Andrea, un batterista conosciuto anni prima e incontrato in maniera casuale dopo la separazione.

"Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata - aveva dichiarato a "Donna Moderna" - Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single ho incontrato Andrea, per caso, in un Autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l'amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l'ho guardato negli occhi".



Con il fidanzato Andrea vive un'intensa storia d'amore che nel 2009 la renderà mamma di Giuditta, un nome con un significato di grande valore. "Giuditta eroina della Bibbia che utilizzava intelligenza e seduzione per salvare il suo popolo, tagliando la testa al prepotente Oloferne. Molto metaforica", spiegava a Tgcom24 nel 2014, senza nascondere il desiderio di una seconda maternità. "Mi piacerebbe avere un altro figlio, i bambini sono meravigliosamente divertenti ma penso che Giuditta rimarrà figlia unica".