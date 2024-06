Quest'edizione sarà particolarmente emozionante anche grazie alle coppie e ai tentatori, che hanno innescato dinamiche potenti. "Sto dormendo davvero poco e vado a letto tardi, questo fa presagire falò lunghi. Stiamo lavorando più del solito, ed è positivo per noi e per il pubblico che attende di vedere il programma. Sono certo che si affezionerà ancora di più alle storie", anticipa Bisciglia. "Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito a bomba!". La diversa età anagrafica delle coppie permette di esplorare tutte le problematiche dei rapporti personali, come sottolinea Filippo: "Nei più giovani rivedo le problematiche che ho vissuto dai 17 ai 25 anni, in quelli più grandi riconosco ciò che non mi andava bene di me stesso, mentre negli adulti ritrovo invece problematiche che ho vissuto pochi anni fa".