"Temptation Island", c'è la seconda coppia: Jenny e Tony

La coppia è entrata in crisi quando Jenny ha scoperto che il fidanzato le aveva nascosto qualche chat compromettente. "Mi contatta una ragazza e mi inizia a mandare le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto che bel cul**to sotto la foto di questa ragazza". Tony, però, ha la risposta pronta e replica: "Quello non l'ho scritto io. In quel caso mi è stato hackerato il profilo". Una spiegazione che non convince affatto Jenny. "Sei un attore da Oscar", lo accusa lei mentre lui se la ride sotto i baffi. A "Temptation Island" Tony riuscirà a resistere alle provocazioni delle tentatrici e riacquistare la fiducia di Jenny? Oppure tornerà alla sua vecchia vita da single fatta di serate in discoteca e storie di una notte?