Naturalmente il nuovo aspetto di Siria ha attirato molti corteggiatori e qualche problema di coppia. "Me la guardano tutti, le ronzano di più intorno. Questa cosa mi dà molto fastidio", ammette il fidanzato Matteo. La decisione di partecipare al docu-reality è stata presa solo dalla fidanzata. "Io non volevo partecipare, sono rimasto molto sorpreso quando lei ha scritto al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene per me", ammette Matteo. A quanto pare, però, Siria ha voglia di mettersi in gioco e mettere alla prova la coppia. Come andrà a finire il loro viaggio nei sentimenti? Riusciranno a ritrovare l'equilibrio all'interno del rapporto o prenderanno strade separate?