Christian ha portato la fidanzata a "Temptation Island", dopo aver scoperto che l'ha tradito per due volte in meno di due anni di relazione. "Sono Christian, ho 34 anni e vengo da Vasto. Sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi, scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte. Mi ha detto che era un po' confusa riguardo ai sentimenti che provava verso di me, invece ho scoperto che mi ha tradito per due volte con la stessa persona". Ora Christian vorrebbe capire se il suo amore è ricambiato e se la loro storia ha un futuro: "Se l'ho perdonata è perché sono innamorato di lei, vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa".