Temptation Island, Valentina Nulli dimentica Tommaso Eletti: eccola con il nuovo amore

I due, che hanno circa 20 anni di differenza, avevano deciso di partecipare al programma per cercare di mitigare la gelosia di lui. Ma l'esperimento era finito male, tanto che alla fine del percorso avevano deciso di uscire separati. Se qualche mese dopo il 21enne è approdato nella casa del "Grande Fratello Vip", uscendo quasi subito, la 39enne si è messa in cerca dell'amore. Ora è di nuovo innamorata, proprio di un ex tentatore.

Si tratta di Manuel Di Bernardo, modello romano di 25 anni che nel 2017 ha vinto la fascia di "Più bello d'Italia". La coppia era già stata paparazzata in estate, ma non erano mai usciti allo scoperto. Ora i due sono stati avvistati a pranzo insieme in un ristorante di Roma, complici e innamorati, e poi abbracciati per le vie della città.