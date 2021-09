Tommaso Eletti incontra la ex Valentina: "Mi hai minacciato fino a pochi mesi fa"

Tempo di confronti al "GF Vip" per Tommaso Eletti. L'ex protagonista di "Temptation Island" nella puntata del "Grande Fratello Vip" di venerdì 24 settembre ha incontrato la sua ex Valentina Nulli Augusti, con cui aveva partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia.

La donna svela alcuni retroscena piuttosto forti riguardo quanto è accaduto tra loro dopo la fine di "Temptation Island": "Ti devi vergognare per come ti sei comportato fino ad adesso - ha iniziato Valentina -. Ti ho portato là per dimostrarti quanto sono rispettosa con te ma tu hai pensato di tradirmi davanti a tutta Italia. Io dopo sono stata male, a freddo, e sono stata accusata di essere una depravata, ho subito insulti indicibili. Ma mi sono rialzata come un’araba fenice, non è stata questa cosa ad abbattermi".

Valentina, poi rincara la dose: "Avevi soffocato la mia femminilità. Mi hai minacciato tutta l’estate, mi hai dato della prostituta, per non usare la parole che hai poi utilizzato con me". Davanti a queste accuse, Tommaso resta quasi impassibile. Per Eletti, Valentina è colpevole e di non avergli dato “punti fermi” e di averlo invece assecondato nella loro relazione, poi la stoccata: "Sapevo che saresti venuta qui soltanto per avere visibilità".