Accuse di sessismo, Amedeo Goria si scusa dopo l'incontro con la figlia Guenda: "Mi sono ricomposto"

Nelle ultime settimane, attorno al "GF Vip", ha tenuto banco il caso legato ad Amedeo Goria. A molti, infatti, non sono piaciuti gli atteggiamenti eccessivi del giornalista all'interno della Casa, in particolar modo quelli nei confronti di Ainett Stephens. In tantissimi hanno accusato di sessismo Goria, tanto che la scorsa Ainett, settimana scorsa lo ha invitato a frenarsi.

Nella puntata di venerdì 24 settembre, Goria ha letto i commenti provenienti dal web e ha voluto chiedere scusa per le critiche ricevute: "Questa settimana mi sono ricomposto - ha spiegato - ma mi scuso se qualcuno ha frainteso. Con Ainett ci siamo subito chiariti".

Goria ha poi incontrato la figlia Guenda che, dopo aver sottolineato che gli atteggiamenti del padre potessero offensivi per le donne, ci ha tenuto a precisare: "Voglio condannare chi ha usato il termine violenza - ha detto l'attrice, che anche lei ha partecipato al "GF Vip" lo scorso anno - ma invito tutti, dal web ai giornalisti a moderare i termini, perché le parole hanno un peso e ci sono donne che hanno perso la vita per la violenza".