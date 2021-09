"GF Vip", Raffaella Fico: "Quella volta che Balotelli mi cacciò di casa e chiamò la polizia"

“Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina”. A parlare è Raffaella Fico che al "GF Vip" racconta quella volta in cui decise di volare a Londra per andare a parlare con Mario Balotelli. La showgirl portava in grembo Pia, la loro bambina, ma all'epoca il calciatore rifiutava la gravidanza dell'ex compagna. "Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi", spiega Raffaella visibilmente scossa.

"L’ho perdonato e ora i rapporti sono sereni e distesi. Dopo un po’ di anni ci siamo parlati e ci siamo chiariti e mi ha chiesto scusa". La showgirl fa chiarezza sul rapporto con il padre di sua figlia: "Oggi, probabilmente, le cose non sarebbero andate in quel modo. Voglio bene a Mario come un fratello", rivela Fico.

La concorrente ricorda poi in lacrime la mamma scomparsa nel 2020. "È sempre stata la mia migliore amica. Io, mamma e Pia vivevamo insieme ed eravamo inseparabili", conclude Raffaella.