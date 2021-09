"GF Vip", le lacrime di Aldo Montano per il figlio Mario

Inizia con le lacrime di Aldo Montano la terza puntata del "Grande Fratello Vip". Il campione di scherma si commuove mentre guarda un video della moglie Olga che gli mostra il figlio Mario che dorme nella sua culla. “Senza di loro non sarei arrivato a questo punto della mia vita - confessa l'atleta - mia moglie è stata la prima tifosa e quella che mi ha spinto anche in età matura a essere uno schermidore vincente”.

Ma le soprese per Montano non finiscono qui, dopo le immagini della moglie e del figlio, il campione incontra la sorella Alessandra che si complimenta col fratello per come ha intrapreso il percorso all'interno del reality. “Ci fai ammazzare dalle risate, tu e Amedeo. Stai mostrando la parte migliore di te”, confessa Alessandra.

Aldo poi racconta della sua passione per la scherma. “Sono amante della scherma esattamente come mio nonno”, spiega. “Sono estremamente orgoglioso di tutta la mia dinastia che mi ha preceduto e quello che ha fatto per l’Italia e per la nazionale. L’orgoglio mio è quello di aver contribuito a portare avanti il nome dell’Italia e della nostra famiglia”, dichiara Aldo Montano che, insieme al padre e al nonno, ha guadagnato in totale dieci medaglie.