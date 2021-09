“GF Vip”, Jo Squillo indossa il burqa: "Atto di solidarietà per le sorelle di Kabul”

"Anche in un momento di gioia e leggerezza noi donne, e anche gli uomini, non possono dimenticare. Questo è un atto di solidarietà per le sorelle di Kabul". A parlare è Jo Squillo che per il terzo serale del "Grande Fratello Vip" ha deciso di indossare il burqa. "Anche se siamo al Grande Fratello si può parlare della libertà delle donne. Per quel poco che possiamo fare, noi ci siamo e combattiamo al loro fianco", è la replica, invece, del conduttore Alfonso Signorini che ringrazia Jo Squillo per la sua iniziativa.