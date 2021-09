"GF Vip", le nomination della seconda puntata

Tommaso Eletti e Francesca Cipriani sono i due nominati della seconda puntata del "Grande Fratello Vip". Hanno conquistato l'immunità, invece, Alex Belli, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro.

Quest'anno, però, alle novità di questa edizione se ne aggiunge anche una molto particolare. Per la prima volta in 20 anni di "Grande Fratello" anche gli opinionisti potranno votare i loro preferiti che guadagneranno l'immunità. Adriana Volpe sceglie le principesse, le tre sorelle Selassié (considerate come un unico concorrente), mentre Sonia Bruganelli indica Soleil.