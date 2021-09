"GF Vip", Soleil Sorge e Gianmaria Adinolfi fanno chiarezza sul loro rapporto

Al "Grande Fratello Vip" Soleil Sorge e Gianmaria Adinolfi fanno chiarezza sul loro rapporto. I due concorrenti hanno recentemente chiuso una relazione che non sembra essere finita benissimo. Nella Casa certe problematiche sono riaffiorate e i due hanno più volte discusso del loro passato. Durante il serale, però, hanno avuto l'occasione di chiarire definitivamente. “È stato un rapporto molto intenso”, racconta il concorrente.



“Mi sono sentita oppressa e ho preferito troncare le cose - spiega invece l’influencer - non ero pronta per una relazione, non era il momento”. “Abbiamo chiarito le nostre cose oggi”, assicura Gianmaria ad Alfonso Signorini. Tra i due, però, sembrerebbero non esserci più speranze, soprattutto per Soleil. “Una persona che ama rispetta al massimo la volontà della persona che ama”, conclude l'influencer.