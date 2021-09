“GF Vip”, le lacrime di Francesca Cipriani

È un risveglio malinconico quello di Francesca Cipriani nella Casa del "Grande Fratello Vip". La showgirl si sveglia da sola nella camera da letto comune e, dopo aver raccolto la lunga chioma in due code di cavallo, inizia a piangere. Non si conosce il motivo per il quale Francesca stia piangendo, ma la showgirl prova a nascondere le lacrime alle telecamere dietro un paio di occhiali da sole molto grandi.

Nessuno prova a consolarla, perché nessuno degli altri concorrenti è in camera con lei. Un momento di malinconia? Chissà, forse solo tante emozioni da gestire a pochissimi giorni dall'inizio del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.