"GF Vip", lo scherzo a Francesca Cipriani: resta su un'altalena sospesa per tutta la puntata

Ingresso più complicato del previsto, quello di Francesca Cipriani come concorrente del "Grande Fratello Vip" 6. La showgirl, prima di varcare la famosa porta rossa, è stata vittima di uno scherzo da parte di Alfonso Signorini e della produzione del programma. Prima di entrare nella Casa, Cipriani è stata costretta a stare sospesa per un'altalena per gran parte della prima puntata.

"Non ci credo, è uno scherzo, non devo salire davvero, soffro di vertigini - si è lamentata la showgirl - non posso restare sospesa così in alto ho paura". A convincerla, ovviamente, il padrone di casa Alfonso Signorini.