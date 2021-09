Katia Ricciarelli accende le luci della Casa del "GF Vip": "Sarò una vipera"

“Non so se devo entrare oppure scappare. Se mi toccano, una vipera sarò”. Così Katia Ricciarelli si presenta ad Alfonso Signorini prima di entrare al "Grande Fratello Vip" 6. La cantante lirica è stata la prima concorrente a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Soprano e attrice, Katia Ricciarelli si è esibita nei più importanti teatri al mondo come il Lyric Opera di Chicago, il Teatro alla Scala di Milano, il Royal Opera House di Londra e il Metropolitan Opera di New York. Ha avuto una relazione di 13 anni con il tenore José Carreras e si è sposata con Pippo Baudo nel 1986, per poi divorziare nel 2007.