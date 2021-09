Raffaella Fico, ingresso show al "GF Vip" poi la frecciatina a Balotelli: "Come padre potrebbe fare di più"

Ingresso spettacolare per Raffaella Fico al "GF Vip". La showgirl, entrata nella Casa più spiata d'Italia, nel corso della prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, si è presentata davanti alla porta rossa con un completo molto sensuale, con cui si è esibita prima di raggiungere gli altri concorrenti.

Nel corso della clip di presentazione, Fico ha parlato delle sensazioni che l'hanno spinta ad accettare questa nuova avventura: "Per me è un ritorno - ha spiegato - dopo tredici anni torno nella Casa. Sono una abbastanza sveglia, non mi farò ingannare", ha aggiunto.

Poi Raffaella ha parlato della sua storia passata con Mario Balotelli: "Lui è stato il grande amore - ha raccontato - e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più".