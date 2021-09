"GF Vip", le lacrime di Manila Nazzaro: "La mia fisicità è sempre stata un'arma a doppio taglio"

“​​Da sempre la mia fisicità è stata un’arma a doppio taglio. Da una parte un ottimo biglietto da visita, dall’altra parte era un muro”. Con queste parole Manila Nazzaro si è confidata al "Grande Fratello Vip" con Katia Ricciarelli. L'ex Miss Italia si commuove in diretta, durante la seconda puntata, quando parla del rapporto instaurato con Katia. “Quando hai un’anima speciale che ti guarda con quegli occhi diventa quasi un regalo perché a volte liberarsi di alcuni dolori, pensieri o preoccupazioni in maniera così semplice come l’ho fatto con Katia è davvero un dono”, dichiara Manila.

Anche Katia si confida in diretta. "Ho una carriera alle spalle che mi ha dato tantissimo e per la quale ho sacrificato la mia vita privata - ammette Ricciarelli - mi manca sicuramente una famiglia. Praticamente sono sola. Ti voglio un bene nell’anima”, dichiara Katia a Manila.