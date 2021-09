Soleil Sorge in lacrime al "GF Vip": "Vorrei una famiglia numerosa"

Al "Grande Fratello Vip" Soleil Sorge si sfoga tra le lacrime e confida alle sorelle Selassié di quanto abbia sofferto la mancanza di un fratello o una sorella durante l’infanzia. L’influencer dice di non vedere l’ora di avere figli e “di farne più di uno per fargli avere fratelli e sorelle”.

“Crescendo un po’ più sola rispetto agli altri - ha confidato tra le lacrime Soleil – cerchi sempre di fare amici per avere qualcuno che ti comprenda della tua età. I genitori, i parenti, possono comprenderti ma la vostra condivisione dà tantissimo”, riferendosi alle sorelle Selassié che l’hanno poi rassicurata. In particolare Clarissa Selassié l’ha confortata dicendole “non ti devi sentire in difetto di questo, o sola, perché non lo sei”.