Prime scintille tra Raffaella Fico e Soleil Sorge: "È perfida"

Neanche il tempo di iniziare, che si scaldano già gli animi all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip". Durante il primo giro di nomination subito un battibecco tra Raffaella Fico e Soleil Sorge: tutto è nato dalla nomination palese di Soleil che ha deciso di fare il nome di Raffaella.

L'ex di Balotelli ha subito risposto: "Prima di entrare qui, mi era antipatica - ha detto - poi però una volta averla vista dal vivo nella Casa mi ero ricreduta. Forse mi sbagliavo". Soleil prova a giustificarsi: "Le altre non potevo nominarle, ognuna per un motivo diverso" ha aggiunto, prima di chiudere con una frase che non è piaciuta a Raffaella. "Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida"