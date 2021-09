Katia Ricciarelli e il messaggio per Pippo Baudo: "Ti voglio bene, ci sarò per qualsiasi cosa"

"Grazie Pippo, è inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto e che sei un grande professionista e in qualsiasi momento se io posso correre per qualsiasi cosa, sono qua". Sono le parole di Katia Ricciarelli per Pippo Baudo. Il soprano al "GF Vip" ricorda il loro ultimo incontro avvenuto all'Arena di Verona.

"Durante la Traviata di Zeffirelli dovevo fare i gradoni dell’Arena. Quando gli sono passata davanti lui mi ha detto di stare attenta 'perché i gradini sono pericolosissimi'. Lì lo avrei riabbracciato di nuovo", racconta la cantante lirica che durante il terzo serale del reality ha ricordato gli amori più grandi della sua vita.