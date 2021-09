“GF Vip”, Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “Non accetto che lui passi per un vittima"

"Non accetto che lui passi per un vittima quando non è una vittima”. Soleil Sorge si scaglia contro Gianmaria Antinolfi al “GF Vip”. L’influencer e l’imprenditore che recentemente hanno interrotto la loro relazione continuano a discutere nel corso del reality. A nulla è servito il confronto della scorsa settimana. "Non accetto che una donna venga definita in un certo modo perché ha scelto di non avere una relazione”, continua amareggiata Soleil.

“Ti ho trattata come una principessa”, è invece la replica di Gianmaria che non condivide le argomentazioni dell’influencer che lo ha più volte definito “stalker”. Un appellativo che l’imprenditore respinge e che assicura di aver trattato sempre con rispetto la sua ex compagna.

Ad appoggiare Soleil è l’opinionista Adriana Volpe che in studio si scaglia contro Antinofli accusandolo di essere perennemente alla ricerca di “donne da copertina”.