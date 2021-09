Tommaso Eletti è il primo eliminato della nuova edizione del "Grande Fratello Vip". L'ex protagonista di "Temptation Island" è stato sconfitto al televoto dall'attore Davide Silvestri.

Sono quattro, invece, i concorrenti a finire in nomination nella quarta puntata: Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Andrea Casalino e Gianmaria Antinolfi. Il più votato sarà salvo nelle nomination della puntata di lunedì 27 settembre. Inoltre, come ricordato da Alfonso Signorini, il più votato avrà un ruolo fondamentale sul destino degli altri concorrenti finiti in nominaton con lui nel corso della prossima puntata.