"Temptation Island" tra riconciliazioni e falò di confronto: lieto fine tra Salvo e Francesca

A "Temptation Island", dopo aver visto le immagini che riguardano il fidanzato Salvo, Francesca richiede il falò di confronto immediato. La coppia parla dei loro problemi con sincerità e decide alla fine di provare ad affrontarli per proteggere il loro amore. Resa dei conti in arrivo anche per Speranza e Alberto, dopo che lui si è lasciato andare con la single Nunzia.

Lieto fine per Salvo e Francesca - Nell'ultimo anno qualcosa si è incrinato nel rapporto tra Salvo e Francesca. A "Temptation Island" hanno avuto modo di riflettere sulla loro storia e si sono poi trovati faccia a faccia per discuterne. "Sono consapevole di non averti dato ciò che tu meritavi e che meriti. E sento il bisogno di darti quello che nell'ultimo periodo non ti ho dato. Tu sei la persona che vorrò al mio fianco per tutta la vita", ammette Salvo. "Abbiamo creato delle barriere e ci siamo persi di vista, ma ho voglia di riprovarci per l'ultima volta", risponde lei con un sorriso.

Speranza e Alberto, amore appeso a un filo - Speranza per settimane ha visto Alberto avvicinarsi sempre di più alla tentatrice Nunzia, a livello fisico ma non solo. Osservandolo a distanza ha infatti ascoltato discorsi, confidenze e confessioni che non si sarebbe mai aspettata di sentire. Dopo aver visto il bacio tra lui e la single decide di intervenire, chiedendo un falò di confronto immediato. Di fronte ai video di lui avvinghiato alla single, Alberto si giustifica dichiarando di essersi voluto mettere in gioco fino in fondo. Come finirà la loro storia, che dura da ben sedici anni?

Carlotta delusa da Nello - Carlotta sembra aver messo da parte la maschera da dura e durante il falò ammette di essere a pezzi. A farla soffrire di più non sono tanto gli apprezzamenti sull'aspetto fisico che Nello ha riservato a Benedetta, quanto l'intimità che si è instaurata tra di loro a livello personale. "Sono sei anni che lotto perché si apra un po' di più con me e poi lo fa con un'estranea. Non mi ha mai detto che sono bella e intelligente, non sa nemmeno in cosa sono laureata", dichiara Carlotta in lacrime. "Mi ha già tradito, un bacio mi avrebbe fatto meno male. Mi fa paura, ma ora devo pensare a me e per fortuna ho una famiglia alle spalle".

