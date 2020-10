"Temptation Island", Carlotta deve fare i conti con Nello infatuato di Benedetta

Da video

Il viaggio nei sentimenti di "Temptation Island" è giunto alle battute finali e i problemi irrisolti, le incomprensioni e i malintesi delle tre coppie rimaste non possono più essere rimandati. Mancano tre falò importanti: fari puntati su Carlotta deve fare i conti con Nello e la sua infatuazione per la single Benedetta. Mercoledì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 l’appuntamento è con Alessia Marcuzzi che guida il racconto della quinta puntata.