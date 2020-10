A "Temptation Island" Carlotta si chiude in bagno a piangere: "Lo odio"

Nel villaggio di " Temptation Island " Carlotta è in piena crisi. All'inizio la romana sembrava indifferente alla vicinanza tra Nello e la tentatrice Benedetta ma, settimana dopo settimana, qualcosa è cambiato. La fidanzata deve aver visto qualcosa di grave e si è chiusa in bagno a piangere disperata. "Lo odio, lo odio... sei anni di vita chi me li ridà. Perché Nello, perché?"

Carlotta e Nello stanno insieme da sei anni e lei vorrebbe sposarsi, ma non è sicura che lui la ami ancora. All'interno del docu-reality il dubbio è diventato quasi una certezza. "Ormai gli è partito l'ormone, ma la favoletta tra lui e 'maledetta' (come ha soprannominato la tentatrice Benedetta ndr.) non dura due giorni", aveva dichiarato lei all'ultimo falò.

Dopo aver visto alcuni video di Nello e la tentatrice, sempre più intimi e complici, Carlotta si è sfogata con le fidanzate e i tentatori. "I segnali ce li ho sempre avuti tutti. Conosco il mio compagno e so quando pensa determinate cose e quando gioca. Non voglio al mio fianco una persona in crisi. Tirerò le somme alla fine".

