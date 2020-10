A "Temptation Island" trionfa l'amore: due coppie escono insieme in anticipo

Si avvicina la fine del viaggio nei sentimenti di "Temptation Island" . Nella quarta puntata del docu reality condotto da Alessia Marcuzzi c'è stato il falò di confronto anticipato fra una delle coppie più discusse, quella formata da Serena e Davide . I due, contrariamente a ogni previsione, sono usciti dal programma più uniti di prima. Stesso lieto fine per Nadia e Antonio . Invece le coppie restanti sono sempre più in bilico...

SERENA E DAVIDE - Dopo aver visto gli ultimi video che ritraevano la fidanzata insieme al single Ettore, Davide ha chiesto il falò di confronto immediato e anticipato. "E 'stato difficile per me vederti immersa in un contesto che mi infastidiva", "Mi è stato difficile accettare cose semplici e banali, banali per altri ma non lo erano per me, come il costume e il vestito scollato. Anche la vicinanza specifica con un ragazzo. Questo mi ha forza dato perché non ho proprio supposto che tu l 'avessi fatto per cercare una reazione". Serena ha spiegato: "Io avevo bisogno di leggerezza, il problema del nostro rapporto non è solo la gelosia". Confrontandosi, alla fine Davide l'abbraccia: "Ora ti ho capito, ti ho finalmente capito". I due hanno detto poi amarsi e di voler provare a continuare la loro storia nonostante tutto, sperando in un cambiamento radicale.

NADIA E ANTONIO - La coppia romagnola arriva a un punto di svolta. Antonio è ormai consapevole che Nadia e il tentatore Stefano fanno ormai coppia fissa. Lui, guardando il video, non può sopportare la frase sussurrata dal tentatore "Voglio fare l’amore con te" se chiede il confronto anticipato, non tanto per rabbia quanto per la mancanza della sua Nadia. Lei accetta e davanti al video che la ritrae con Stefano nega di aver preso una lieve sbandata ma si scusa per i suoi atteggiamenti immaturi. Alla domanda di rito, se per loro è ancora amore, i due fidanzati rispondono di sì. E così escono felice dalla trasmissione, mano nella mano.

SPERANZA E ALBERTO - Speranza continua a vedere video di Alberto e la tentatrice Nunzia sempre più vicini: il napoletano passa le giornate a spalmarle crema sulla schiena per poi finire con lei sotto le coperte. M a Speranza vuole arrivare fino in fondo e non chiede il falò di confronto, continuando a macerarsi nella gelosia.

CARLOTTA E NELLO - Nello se la spassa con la formosa Benedetta e sembra che si sia totalmente dimenticato di Carlotta. Lei però comincia a tirare le somme della sua relazione e al falò serale, dopo averlo sentito dire che "Se mi lascio con Carlotta, la sera dopo vado a caccia", lo chiama "sfigato all’ennesima potenza". Invece quando tocca a Nello dover osservare i video dove la sua compagna si fa corteggiare da Antonio, la sua reazione è totalmente opposta, osservandola come fosse un’estranea.

FRANCESCA E SALVO - I due fidanzati si logorano a distanza raccontando i lori problemi ai rispettivi compagni di viaggio. Salvo però reagisce violentemente ai video di Francesca in cui confida al single Alberto tutte le mancanze del fidanzato. Per calmarsi lancia una sedia a sdraio nel vuoto. Al falò serale, lui si rende conto di quanto ormai sia distante la sua compagna e successivamente si scaglia a pugni contro un armadio, dichiarando: "Ora come ora io sono single".

