A "Temptation Island" Anna lascia Gennaro e si butta nelle braccia di Mario

A "Temptation Island" Gennaro e Anna si sono inseguiti e sfuggiti, ma alla fine la ragazza ha preso la situazione in mano e ha deciso di uscire da sola. Dopo il primo falò Anna ha chiesto di vedere il single Mario, per capire meglio il loro rapporto. Anche per le altre coppie è tempo di decisioni importanti. Dopo aver visto il flirt in corso con il tentatore Ettore, Davide chiede infatti il falò con Serena.

Anna e Gennaro al capolinea - Il confronto straordinario tra Gennaro e Anna è finito male per la coppia. Dopo averla mollata al falò, Gennaro si era pentito e aveva chiesto un nuovo incontro con la fidanzata. Dopo molti dubbi, Anna aveva accettato ma di fronte al fuoco la coppia è scoppiata. "Questo non è amore. Vorrei serenità e sostegno, cosa che da te non ho mai avuto. Non credo più al tuo amore", ha ammesso lei amareggiata. La fidanzata gli fa ha poi mostrato il suo incontro con il single Mario. Un modo esplicito per fargli capire che lei ha già voltato pagina.

Davide chiede il falò immediato - Nel villaggio delle fidanzate è ormai palese l'interesse di Serena per il single Ettore, che però non riesce a farsi avanti con lei. La fidanzata è anche disposta a fare il primo passo con lui, mentre Davide dall'altra parte la osserva. "Mi è proprio scaduta, voglio vedere che dice. Chiederò il falò".

La disperazione di Carlotta - Finora sembrava immune da insicurezze e gelosia, ma alla fine anche Carlotta ha ceduto. Vedendo il suo Nello in barca con Carlotta qualcosa è scattato e si è lasciata andare a un pianto liberatorio. "Sono schifata. Non era meglio se un mese fa mi diceva che non era più innamorato? Lo sapeva, ma non ha mai avuto il coraggio di dirlo".

Speranza: "Non riconosco più Alberto" - Speranza ha ricevuto parecchi video che riguardano il fidanzato sempre più intimo con Nunzia e stenta a riconoscerlo. "Non pensavo riuscisse a dimenticare tutto in così poco tempo. Anche se non mi ama più, non si è nemmeno fermato a pensare che ci sono di qua. E' proprio cattivo, deve uscire da solo", ha commentato lei.

Salvo: "Ho avuto occasione di tradirla" - Per la nuova coppia è tempo del primo falò. Per Salvo il rapporto è diventata una gabbia e spera che Francesca riesca a ritornare leggera e spensierata come agli inizi della relazione. "La nostra complicità e la nostra intimità stanno venendo sempre meno. A livello sessuale io mi avvicino, ma a volte vengo rifiutato", ha dichiarato lui. "Ho anche avuto occasioni per tradirla. Siamo entrati come coppia, ma non dobbiamo per forza uscire insieme".

Nadia sedotta e abbandonata da Stefano - Nadia cerca sempre più frequentemente le attenzioni di Stefano. Quando il single chiede di andarsene dal programma, lei ci rimane molto male. Il fidanzato Antonio cerca di giustificarla davanti a tutti, ma i compagni di viaggio gli fanno aprire gli occhi: "Non sei lucido, un po' di interesse da parte sua c'è".

