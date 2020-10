Salvo non regge le dichiarazioni di Francesca e sfoga la sua rabbia nel villaggio

Sono entrati a far parte del reality solo da un settimana, ma i problemi di coppia tra Salvo e Francesca sono già molto evidenti al pubblico di "Temptation Island". I due ragazzi stanno insieme da cinque anni e nell'ultimo periodo sono molto distanti. Francesca vorrebbe più sostegno da parte del suo compagno. Salvo, invece, lamenta di aver perso intimità con la sua fidanzata. Entrambi sono insoddisfatti e ne parlano all'interno del proprio villaggio, ma il 30enne non prende bene le critiche della compagna e perde la pazienza.

Prima sfoga il suo nervosismo contro le sdraio in spiaggia, poi rischia di rompere l'anta di un armadio in camera da letto. Salvo non si sente desiderato da Francesca e dopo il suo sfogo dichiara: "E' come se fossi single, sarebbe stato meglio vederla con un altro". Il 30enne, amareggiato, non sopporta le parole della sua compagna che, confidandosi con uno dei tentatori, ha ammesso di non essere felice della sua vita, del suo lavoro e del rapporto con Salvo. "Vorrei svegliarmi e non ricordare nulla, per poter ricominciare tutto d'accapo", ha raccontato Francesca.