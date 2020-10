A "Temptation Island" Alberto e la single Nunzia a un passo dal bacio

A "Temptation Island" non c'è pace per Speranza, che ha già visto parecchi video del suo Alberto sempre più vicino alla single Nunzia. La fidanzata da lontano lo sta osservando, per capire che piega prenderà la loro relazione. In piscina Alberto si avvinghia stretto alla tentatrice in bikini. Tra coccole e carezze a un certo punto le domanda: 'Sei pronta?". Le labbra sono sempre più vicine.... scatterà il bacio?

Speranza delusa da Alberto: "Che schifo" - Dopo 16 anni di relazione Alberto non è sicuro che Speranza sia la donna della sua vita. Dentro il villaggio si è infatti lasciato andare a dichiarazioni forti, ammettendo di essere quasi sicuro di non amarla più. Per un sentimento che muore, però, c'è una passione che nasce. Al suo fianco è sempre presente la single Nunzia e ora per i due sembra essere arrivato il momento del bacio. Abbracciati nell'acqua sono sempre più vicini, mentre la fidanzata Speranza li guarda a distanza e commenta: "Che schifo!".

La gelosia di Davide - Lontana dal fidanzato Serena ha iniziato a flirtare con Ettore. La ragazza non nomina quasi più Davide ed è molto concentrata sulla sua nuova conoscenza. Si confida infatti con il tentatore Antonio, per capire se potrebbe esserci un futuro con il single. Davide, che ha ammesso di essere molto geloso, osserva la scena e rimane impassibile, ma poi chiede un falò di confronto. Cosa le dirà?

La reazione violenta di Salvo - Salvo e Francesca sono l'ultima coppia entrata a "Temptation Island". Per lui il problema principale è l'affievolirsi dell'intesa sessuale, mentre per lei questa è la conseguenza di altre mancanze. Nel villaggio dei fidanzati lui passeggia nervoso e poi, improvvisamente, prende a pugni un armadio: cosa avrà visto?

Un video per Nello - Anche Nello, dopo aver visto le immagini della sua fidanzata, entra in crisi. Nella scorsa puntata Carlotta era rimasta sconvolta dai suoi atteggiamenti con la tentatrice Benedetta e, dopo un primo momento di tristezza, potrebbe aver reagito ed essersi presa qualche libertà in più. "Dove sta mettendo le mani?" commenta infatti Nello, visibilmente nervoso di fronte al monitor.

Una brutta sorpresa per Antonio - Sin dal primo momento Nadia si è divertita nel villaggio e ha legato molto con il single Stefano. Dopo tanta spensieratezza, però, si è presa del tempo per riflettere: "Non sto pensando a lui di là. Ora devo pensare un po' a me". Dall'altro lato del villaggio il suo Antonio è amareggiato: "Forse sono io che penso troppo a te"

Ti potrebbe interessare: