"Temptation Island", Simone e Sonia B. un mese dopo: lei è incinta

Nonostante il tradimento, la coppia sembra aver superato la crisi. "So che questa notizia non ha cambiato l'atteggiamento di Simone, perché lui voleva già tornare da te, devi solo dargli fiducia", ha spiegato Bisciglia. Tuttavia, la coppia spiega che la gravidanza non è stato l'unico motivo per tornare insieme: "È tutto molto nuovo - ha spiegato lui -, secondo me non esiste un aggettivo al mondo che possa decidere questa".