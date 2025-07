"Temptation Island", Denise e Marco un mese dopo, lui: "Non vedo un futuro"

Il ragazzo ha spiegato di aver avuto un confronto con l'ormai ex fidanzata, i problemi però sembravano essere sempre gli stessi "Continuava a farmi sentire sbagliato e a controllarmi - ha detto -. Se ricevevo messaggi, soprattutto da ragazze, voleva controllare la cronologia delle chat. Non ero più felice e che non tolleravo questa mancanza di fiducia". Marco ha poi aggiunto di non ritenere di meritarsi questo tipo di atteggiamento, per questo ha preso una decisione: "Me ne sono casa perché non ero più convinto della nostra relazione. Mi manca, ci penso spesso, ma non me la sento di costruire una famiglia e avere un figlio con lei", ha aggiunto sottolineando che il suo sentimento non pensa sia abbastanza.