"Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo", esordisce Alessia. Lino confessa subito di volersi prendere più tempo per se stesso: "Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà". Ma Alessia non la prende bene: "Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?". E lui replica: "Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita".