"Temptation Island", Valerio e Sarah un mese dopo: lui frequenta la single Ary

Valerio spiega di aver visto Sarah al termine del programma: "Tra noi c'è stato uno scontro duro, perché lei non accettava le cose, poi le cose sono migliorate e ora vanno abbastanza bene. E ci tenevo particolarmente, perché per me Sarah rimane una persona a cui voglio bene", ha spiegato. Ha aggiunto di aver sofferto per i commenti negativi sulla sua ex, spiegando che Sarah è una bravissima ragazza. Pi, le parole su Ary: "Per me incontrarla è stata una fortuna - ha detto -, non ho rimpianti, non ho mai titubato. Fuori dal programma è stata lei a cercarmi, cosa che mi ha fatto tanto piacere e mi ha dato ulteriore conferma". La ragazza lo raggiunge. "Sta nascendo una storia?", chiede il conduttore. "Ci stiamo trovando bene", spiega Bisciglia.