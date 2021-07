"Temptation Island", Natascia rivela: "Devo capire se sono ancora innamorata di Alessio"

“Per essere felici bisogna essere coraggiosi. Non sto più a pensare a quello che pensa lui di là, devo capire se sono ancora innamorata di lui, che è stato l'amore più grande, o solo del ricordo di quella relazione”. A "Temptation Island" Natascia, parlando con il single Samuele, si lascia andare a delle confidenze private sulla sua relazione con Alessio.

"Lui è troppo pesante, pensava fossi una ragazza più seria - ha raccontato - Con lui però ho perso tutta la privacy". Di fronte a queste parole, ascoltate durante l'ultimo falò, Alessio si infuria e si dice non più disposto a sopportare certe parole: “Non lo accetto più, ora basta, sono io che porto avanti la relazione - ha detto -. Non riesco ad accettare i comportamenti di lei, sto cercando motivi per non andare via senza di lei ma non li trovo". Per scoprire se Alessio e Natascia torneranno a casa insieme, basta aspettare l'ultima puntata di "Temptation Island" in onda stasera su Canale 5.