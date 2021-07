Manuela sempre più vicina a Luciano, poi sbotta guardando i video del fidanzato Stefano: "Ho fatto tutto per lui"

Si fa sempre più intricato il viaggio nei sentimenti a "Temptation Island" di Manuela e Stefano. Entrambi stanno vivendo il programma dedicando molte attenzioni ai rispettivi tentatori. La ragazza è sempre più vicina al single Luciano, con il quale ha passato diversi momenti di complicità, sfiorando anche il bacio: ed è stato proprio il video contenente questo particolare a far infuriare Stefano. Il ragazzo dopo aver visto le immagini si è lasciato andare a un violento sfogo di rabbia nel villaggio dei fidanzati, per poi tornare a concentrare le proprie attenzioni sulla tentatrice Federica.

Dall'altro lato, anche Manuela ha potuto osservare il rapporto molto intimo tra il suo fidanzato e la sua tentatrice. I due si sono concessi anche un'uscita fuori dal villaggio di "Temptation Island", ma sono state le parole si Stefano su un suo futuro con Federica a far scoppiare Manuela: "Ho fatto di tutto per lui - ha detto in lacrime la ragazza - lui forse non ricorda, glielo ricorderò io quando ci vedremo all'ultimo falò". Una volta rientrata nel villaggio, Manuela si è sfogata ancora con Luciano, che ha voluto avvisarla: "Se lui dirà che vuole uscire con te - le ha detto il ragazzo - tu accetterai di uscire insieme a lui, perché dipendi da lui".