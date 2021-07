"Temptation Island", Floriana perdona Federico al falò straordinario: "Ti perdono, ma..."

Il travagliato viaggio nei sentimenti di Floriana e Federico si conclude con un lieto fine. Nella quinta programma di "Temptation Island", dopo il falò di confronto di settimana scorsa in cui la ragazza sembrava essere intenzionata a lasciare il fidanzato, la coppia ha deciso di tornare insieme.

Federico ha infatti chiesto al programma la possibilità di avere un nuovo confronto, per cercare di riconquistare la sua metà. Al falò di confronto straordinario, il ragazzo si è presentato con tanto di lettera per farsi perdonare: "Quella trascorsa è stata la notte più lunga della mia vita - ha spiegato prima di scoppiare in lacrime - Oggi mi sento diverso, ho capito che ti devo attenzioni che non ti ho mai dato”, continua. "Ho sbagliato nei modi, - ha ammesso – sai che a me piace fare lo scemo, scherzare…".

"Le parole che mi hai dedicato sono molto belle, non lo metto in dubbio, però tu hai questo brutto vizio di sbagliare con le parole - è stata la replica di Floriana -, ma ti sei fatto due settimane di vacanza, mentre io piangevo. Per una volta puoi capire come mi sento io". La ragazza, però, decide di perdonarlo: "Io da qui esco con te, ma appena torni come prima, faccio le valigie e vado via".