A "Temptation Island", dopo sette anni insieme, è finita la relazione tra Alessandro e Jessica. Se il ragazzo ha stretto un legame sempre più forte con la single Carlotta, Jessica ha intrapreso un rapporto molto più che amichevole con il tentatore Davide. I due hanno trascorso una notte insieme tra coccole ed effusioni, mandando su tutte le furie Alessandro che ha visto tutto nei video del pinnettu: le immagini della sua fidanzata con un'altra persona, lo hanno indotto a chiamare il falò di confronto anticipato.

Al falò Alessandro attacca subito Jessica, accusandola di avergli mancato di rispetto, ma la ragazza replica: "Pensi solo a te stesso, da due anni a questa parte non mi hai dato niente, pensi solo alla palestra, ai tuoi pasti e basta. Siamo coinquilini ormai", sbotta lei. “Se mi avvicino, lei mi caccia via - ha detto il ragazzo rivolgendosi a Filippo Bisciglia - Pensavo fosse la persona con cui volevo stare per sempre". Tuttavia, dopo un reciproco scambio di accuse, i due decidono di tornare a casa da soli: "Non è la persona con cui voglio stare", ha concluso Alessandro. Una volta lasciato il falò, entrambi hanno deciso di incontrare i single con cui avevano trascorso gran parte del programma.